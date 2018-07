Sie will ihr Glück nicht länger verstecken! Wochenlang brodelte die Gerüchteküche, ob Germany's next Topmodel-Finalistin Christina Peno (22) in festen Händen ist oder nicht. Erst Anfang Juni machte die Beauty dann endlich Schluss mit der Geheimniskrämerei – und postete den ersten Pärchenschnappschuss mit ihrem Freund! Jetzt legte das verliebte Nachwuchsmodel nach: Sie verriet ein paar Details über ihre neue Beziehung!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die dunkelhaarige Schönheit gleich zwei Turtelbilder mit ihrem Herzmann. "2011 traf ich dich in meiner kleinen Heimatstadt. Am Anfang warst du mein Kumpel", verriet Christina in dem Post. Danach seien beide ihre eigenen Wege gegangen – aber irgendwas sei immer zwischen ihnen gewesen. "War es Zufall, dass wir uns immer wieder gefunden haben? Oder war es Schicksal?", fragte sich die 22-Jährige. Eine Sache steht für Christina aber offenbar fest: Sie hat ihren Traumprinzen gefunden! "Es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir endlich zusammen. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt", beendete sie ihren niedlichen Text an ihren Schatz.

Damit waren die Zärtlichkeiten auf ihrem Social-Media-Account aber noch nicht beendet. In ihrer Story veröffentlichte Christina einige Kuschel- und Kuss-Boomerangs. Auf einem der Aufnahmen machte sie mit den Worten "mein Ein und Alles" deutlich: Sie ist einfach nur happy. Wie der Unbekannte an ihrer Seite heißt, behält sie aber auch weiterhin für sich.

Instagram / christina.peno "Germany's next Topmodel"-Finalistin Christina und ihr Freund

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno mit ihrem Freund

Instagram / christina.peno Christina Peno und ihr Freund halten Händchen

