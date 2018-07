Hat sich Christina Peno (22) bei Germany's next Topmodel verstellt? Vor einem Monat stand die gelernte Einzelhandelskauffrau im großen Castingshow-Finale von Modelmama Heidi Klum (45) und stolzierte als vierte vom Catwalk. In der Sendung selbst wirkte die brünette Beauty schon sehr selbstsicher. Doch das sah Christina etwas anders und verriet in einem Gala-Interview, dass sie sich immer treu blieb: "Ich denke, jeder hat eine Seite an sich, die man so noch nicht kennt. Ich habe nicht versucht, das Bild zu vermitteln, dass ich arrogant oder selbstverliebt bin."

