Lange kursierten Gerüchte um den Beziehungsstatus von Christina Peno (22). Schon zur Zeit des Finales von Germany's next Topmodel 2018 soll die Schönheit in festen Händen gewesen sein. Wenige Wochen nach der letzten Folge der Castingshow setzte das Model dem Versteckspiel ein Ende: Auf Instagram und Co. zeigte sich die GNTM-Viertplatzierte immer wieder turtelnd mit ihrem Freund. Jetzt präsentiert sich die Dunkelhaarige ungewohnt aufreizend und richtet sich damit direkt an ihren Schatz!

Aktuell hält sich Christina mit einigen ehemaligen Topmodel-Kandidatinnen wie Shari Streich (23) in Barcelona auf. Am sonnigen Strand der Metropole rekelt sie sich lasziv im Bikini und streckt dabei unübersehbar ihr Hinterteil in die Kamera. Aufmerksamen Betrachtern fällt dabei sofort eines ins Auge: Auf ihrem Popo verlinkt die 22-Jährige ihren Liebsten. Die sexy Instagram-Grüße gehen wohl speziell an den Mannheimer.

Auf ihrem Kanal richtete sich Christina bisher nicht nur mit Bildern an ihren Freund. "Es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir endlich zusammen. Du machst mich zum glücklichsten Menschen der Welt", widmete sie ihrem Partner einige romantische Zeilen. Das Paar hatte sich schon vor seinem Zusammenkommen gekannt und war lange befreundet.

Instagram / christina.peno "Germany's next Topmodel"-Finalistin Christina (rechts) und ihr Freund bei einem Event

Instagram / christina.topmodel.2018 Christina Peno mit ihrem Freund

Florian Ebener/Getty Images Christina Peno im GNTM-Finale

