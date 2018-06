Schluss mit dem Liebes-Versteckspiel bei Christina Peno (22)! Erst kurz vor dem Finale von Germany's next Topmodel traf Promiflash die Viertplatzierte zum Interview und hakte nach: Ist Christina aktuell in festen Händen? "Also, ich bin momentan nicht auf Suche", hielt sich die Schönheit bedeckt. Seinen genauen Beziehungsstatus behielt das Model damals noch für sich. Eines verriet die GNTM-Finalistin dann doch: "Ich bin megaglücklich!" Den Grund für ihre gute Laune offenbarte Christina erst jetzt: Auf Instagram postete sie ein inniges Bussi-Foto mit einem Mann. Ob der Tattoo-Liebhaber ihr fester Freund ist?



