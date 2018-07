Was geht nun wirklich zwischen den beiden? Tom Cruise (56) soll für den sechsten Teil der Mission: Impossible-Reihe alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um seinen Co-Star Vanessa Kirby engagieren zu lassen. Angeblich soll er von der "The Crown"-Schauspielerin so hin und weg sein, dass er in der Blondine bereits seine nächste Gattin sehe. Was wohl die Frau der Stunde zu dem Liebes-Talk zu sagen hat?

Im Interview mit Marie Claire kann Vanessa einfach nicht fassen, dass Tom und ihr solche Gerüchte angehängt werden – immerhin war der Auslöser lediglich ein Filmkuss. "Obwohl die ganze Filmcrew dabei war, hieß es nur: 'Die nächste Ehefrau liegt ihm zu Füßen'. [...] Nichts daran ist wahr. Ihn heiraten? Es ging nicht einmal mehr um die Knutscherei, die Rede wahr von einer Ehe", ärgert sich die 30-Jährige.

Kein Wunder: Tatsächlich ist Vanessa längst vergeben. "Leute, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie das glauben würden, schrieben meinen Freund an und fragten: 'Bist du in Ordnung?'", erzählt sie. Allerdings sei nicht nur die Story um das vermeintliche Set-Pärchen frei erfunden, auch Tom habe die Netflix-Bekanntheit völlig anders kennengelernt, als die Presse ihn darstelle.

Splash News Tom Cruise beim "Mission: Impossible 6"-Dreh in Paris

Anzeige

Splash News Schauspieler Tom Cruise

Anzeige

Jeff Spicer/Getty Images Vanessa Kirby, Netflix-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de