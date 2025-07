John Malkovich aus neuem "Fantastic Four"-Film gestrichen

John Malkovich (71), der preisgekrönte Schauspieler, ist nicht länger Teil des neuen Marvel-Films "Fantastic Four: First Steps". Obwohl er ursprünglich als Schurke Ivan Kragoff alias "Red Ghost" auftreten sollte, hat Regisseur Matt Shakman seine Szenen kurz vor dem Kinostart gestrichen. Die Entscheidung, den Charakter zu entfernen, fiel laut Matt zugunsten der Erzählstruktur und um den Fokus auf die Hauptfiguren zu legen. "Es war herzzerreißend, ihn nicht in der finalen Version zu haben. Er ist einer meiner Lieblingsmenschen und eine meiner größten Inspirationen", so Matt gegenüber Variety. Die Fans werden daher vergeblich auf die spannende Eröffnungsszene mit dem sowjetischen Wissenschaftler und seinen Super-Affen warten.

Die Figur des Ivan Kragoff ist bekannt aus den Marvel-Comics und hätte sowohl thematisch als auch visuell einen besonderen Einschlag in die Handlung gebracht. Ivan, ein sowjetischer Wissenschaftler, hat eine Vorliebe für Weltraum-Experimente und verfügt über einzigartige Kräfte. Doch trotz der ikonischen Vorlage blieb für ihn kein Platz in dem 1 Stunde und 55 Minuten langen Film. "Es gab eine Menge Dinge, die wir streichen mussten. Wir mussten eine Balance finden zwischen der Einführung der vier Protagonisten als Gruppe, der retro-futuristischen Welt der 60er und der Bedrohung durch die Bösewichte sowie der Idee eines Kindes", erklärte Matt weiter. "Es gab einfach zu viele Elemente, die wir jonglieren mussten." Marvel scheint hiermit erneut auf straffe Erzählstrukturen zu setzen, was auch in der Vergangenheit bei anderen MCU-Filmen mit Kürzungen einherging.

Für John, der Teil eines Starensembles um Pedro Pascal (50) und Vanessa Kirby (37) gewesen wäre, eine besonders bittere Enttäuschung – nicht zuletzt, da Matt und er bereits bei dem Film "Cut Bank" erfolgreich zusammengearbeitet hatten. John ist zudem bekannt für seine charismatischen Bösewicht-Rollen. In der Vergangenheit äußerte der Schauspieler allerdings auch, dass er sein Image oft hätte brechen wollen, jedoch immer wieder von der Faszination über "den bösen John Malkovich" eingeholt wurde.

Getty Images John Malkovich bei der Premiere von "Opus" auf dem Sundance Film Festival 2025

Getty Images Regisseur Matt Shakman bei der Weltpremiere von "The Fantastic Four: First Steps" in Los Angeles

Getty Images Ebon Moss-Bachrach, Pedro Pascal, Vanessa Kirby & Joseph Quinn aus "The Fantastic Four: First Steps"