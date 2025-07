Vanessa Kirby strahlt mit Babybauch im schicken blauen Kleid

Vanessa Kirby (37), bekannt aus The Crown und den Mission: Impossible-Filmen, präsentierte am Mittwoch in New York stolz ihren Babybauch. Die Schauspielerin, die aktuell ihr erstes Kind erwartet, erschien zur Talkshow "Live with Kelly and Mark" in einem eleganten, eng anliegenden blauen Kleid, das mit einem seitlichen Beinschlitz und kurzen Ärmeln alle Blicke auf sich zog. Komplettiert wurde ihr Look durch metallisch-blaue High Heels und eine große schwarze Sonnenbrille, wie Fotos belegen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Vanessa strahlte beim Winken in die Menge und begeisterte auf der Promotiontour zu ihrem kommenden Film "The Fantastic Four: First Steps".

Die 37-Jährige erwartet ihr Baby mit Paul Rabil, einem 39-jährigen Lacrosse-Spieler aus den USA, mit dem sie seit 2022 liiert ist. Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass das Paar nicht nur Nachwuchs erwartet, sondern auch verlobt sein soll, was die Freude bei den Fans zusätzlich steigert. Paul hatte zuvor in einem persönlichen Instagram-Post erklärt, wie viel ihm die Beziehung zu Vanessa bedeutet: "Mit dir ist das Leben viel besser, sinnvoller und schöner." Vor ihrer Beziehung zu Paul war Vanessa mit Callum Turner (35) zusammen, außerdem gab es 2022 Gerüchte über eine Beziehung zu ihrem "The World to Come"-Co-Star Christopher Abbott (39).

Aktuell ist Vanessa nicht nur privat gefragter denn je, sondern auch beruflich in aller Munde. Mit der Comicverfilmung startet Marvel einen neuen Versuch, die fantastische Superhelden-Formation auf die Leinwand zu bringen. Schon bei den ersten Interviews rund um die Dreharbeiten sprach Vanessa sehr offen über die emotionale Bedeutung ihrer neuen Rolle. "Es war auf jeden Fall surreal, eine schwangere Superheldin zu spielen. Vor allem, weil das Baby das Herz der Geschichte ist", erzählte die Schauspielerin im Gespräch mit kino.de.

Vanessa Kirby, Juli 2025

Vanessa Kirby und Paul Rabil

Vanessa Kirby, Juli 2025

