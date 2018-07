Influencerin Paola Maria (24) schwebt im Liebesglück! Die YouTuberin gab ihrem Schatz Sascha Koslowski vor über einem Jahr das Jawort, ihre Liebe krönen die werdenden Eltern nun mit Nachwuchs. Paola hat in ihrem Schatz ihren absoluten Seelenverwandten gefunden, der sie in jeder Lebenslage unterstützt. Auch bei dem Launch von Paolas eigener Pflegelinie LVLY steht der Bald-Papi seiner Frau zur Seite – und überhäuft sie anschließend mit einem enormen Blumenstrauß! Ganz gerührt postet Paola das Video dazu auf Instagram und schreibt diese Liebeserklärung an ihren Mann dazu: "Du wirst ein toller Papa. Ich bin so glücklich dich an meiner Seite zu haben. Ti amo."

