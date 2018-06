Ein weiterer Meilenstein ihrer Liebesgeschichte! Heute ist es genau fünf Jahre her, dass YouTuberin Paola Maria mit dem Mann ihres Lebens zusammenkam: Sascha Koslowski, selbst YouTuber und seit langer Zeit auf der Plattform aktiv. Inzwischen sind die beiden schon verheiratet, vergessen aber neben dem Ehejubiläum ihren anderen Jahrestag nicht: Die Turteltauben erinnern sich in rührenden Postings an dieses besondere Datum.

Auf Instagram teilte Paola ein Bild, das sie und ihren Liebsten bei ihrer Hochzeit zeigt. Die Beauty-Bloggerin und Buchautorin verriet ihren Fans, dass sie am 1. Juni 2013 mit ihrem Schatz zusammengekommen ist. "Er zeigt mir jeden Tag, warum dies die beste Entscheidung war. Ich bin dankbar, so einen positiven und ehrlichen Menschen in meinem Leben zu haben", schrieb sie zu ihrem Beitrag. Und auch Sascha fand in einem Insta-Post bewegende Worte für seine Partnerin.

Für ihn fühle es sich so an, als habe Gott selbst sie für ihn geschaffen, damit er sich wie der glücklichste Mensch der Welt fühle. "Du gibst mir die Energie, die ich brauche, und glaubst an mich. Du machst mein Leben zu einem neidlosen süßen Märchen, wo ich nur auf uns schauen kann und jedem genau das gleiche Gefühl wünsche", fügte der YouTuber hinzu. Seinen Hochzeitstag feierte das Paar übrigens bereits im Februar – Sascha und Paola sind nun schon über ein Jahr lang Mann und Frau.

Instagram / paola YouTuberin Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski

P.Hoffmann/WENN.com Paola Maria und Sascha Koslowski auf der GLOW-Convention in Dortmund

