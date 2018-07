Nadine Klein versucht's noch mal! Am 18. Juli startet endlich die neue Bachelorette-Staffel. Nach Jessica Paszka (28) sucht nun eine weitere Ex-Bachelor-Kandidatin als Rosenverteilerin die große Liebe im TV. Nadine kämpfte erst in der vergangenen Bachelor-Staffel um das Herz von Immobilienmakler Daniel Völz (33). Eine, die ebenfalls zur damaligen Ladystruppe gehörte und damit die neue Traumfrau bestens einschätzen kann, ist Janine Christin Wallat. Die Staffelkollegin verriet jetzt ihre persönliche Meinung zu Nadines Rolle als Dating-Oberhaupt!

Als Janine Christin erfahren hat, dass es sich bei der neuen Bachelorette um ihre ehemalige Konkurrentin handelt, hatte sie im ersten Moment eher Zweifel: "Ich dachte: 'Okay, möchte sie das irgendwie machen, um bekannter zu werden?' Man weiß es halt immer nicht", gab die Brünette im Promiflash-Interview auf dem YOU Summer Festival am Sugarverse-Stand offen zu. "Aber ich habe sie auch als eine sehr emotionale Person kennengelernt und ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich die große Liebe dort sucht." Janine Christin sei außerdem davon überzeugt, dass Nadine eine gute Menschenkenntnis besitze, um sich die besten Anwärter rauszupicken.

Wenn man dem Reality-Gesicht Glauben schenken darf, dann wird es auch in dieser Kuppelformat-Ausgabe heiß hergehen: "Ich glaube, sie lässt auch nichts anbrennen. Sie ist halt sehr sehr offen und ich glaube, sie macht das ganz ganz gut!" Ein weiteres Bachelorette-Qualifikationsmerkmal sehe die Hobby-Sängerin sogar im Optischen: "Ich finde, sie erinnert vom Äußerlichen sehr an Jessica Paszka. Aber wirklich nur vom Äußeren!"

MG RTL D Janine Christin und Daniel Völz bei "Der Bachelor"

MG RTL D Bachelor Daniel Völz und Kandidatin Nadine Klein

Instagram / nadine.kln Nadine Klein, ehemalige Bachelor-Kandidatin

