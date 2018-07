Im Sommerhaus der Stars fliegen schon zu Beginn ordentlich die Fetzen – und das wegen Daniela Karabas (40) und Patrick Schöpf! Heute Abend feiert die neue Staffel der Reality-TV-Show ihre Premiere. Stolze acht Promipaare ziehen in die WG-Villa in Portugal ein und kämpfen um den Titel – und dabei werden die Krallen ausgefahren. Besonders Auswanderin Dani streitet schon am zweiten Tag mit einem Mitbewohner!

Wie ein erster Teaser der Serie auf der RTL-Webseite jetzt zeigt, ist die Stimmung schon beim Frühstück an Tag zwei angespannt: Weil sie es als fünffache Mutter und Café-Besitzerin nicht kenne, an einem Wochenende zu frühstücken, habe sie gar keine Sonntage, so die Wahl-Mallorquinerin. Shawne Fieldings Schatz Patrick erlaubt sich daraufhin einen Scherz: "Das hast du dir ja selber so ausgesucht!" Für die Blondine ein absolutes Unding: Sie beschwert sich bei Ehemann Jens Büchner (48). "Patrick geht mir auf den Sack, der geht mir tierisch auf den Sack." Ihr Schatz ist der gleichen Meinung: "Also normalerweise müsste der in ein anderes Haus, das würde ich auch beantragen, weil der muss eigentlich weg!"

Doch Patrick ist nicht der einzige Kandidat, mit dem sich die Büchners nicht ganz so grün sind: Auch Frank Fussbroich ist kein Fan von Daniela. "Du bist mir immer sehr negativ aufgefallen bei 'Goodbye Deutschland.'" Denkt ihr, dass der Beef im Sommerhaus noch eskalieren wird? Stimmt unten ab.

MG RTL/ Max Kohr Jens Büchner und Daniela Karabas bei "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / schoepf Patrick Schöpf und Shawne Fielding

MG RTL D / Stefan Menne TV-Stars Frank und Elke Fussbroich

