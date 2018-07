Hat Alexander Molz eine Freundin? Der Köln 50667-Star spielt seit über zwei Jahren die Rolle des Frauenschwarms Pablo "Chico" Alvarez. Seitdem liegen dem Schauspieler reihenweise weibliche Fans auf Social Media zu Füßen. Auf seinen Accounts war allerdings nie eine Frau an seiner Seite zu sehen. Auf dem Christopher Street Day in Köln 2018 fragte Promiflash daher nach dem Beziehungsstatus des Leverkuseners – und erhielt eine eindeutige Antwort: "Ich bin in einer Beziehung, ich bin glücklich vergeben!"

Instagram / alexandermolz_official Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de