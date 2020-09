Sie sind ihrem Ziel vom Preisgeld immer näher! Im Halbfinale von Like Me – I'm Famous ging es wieder ordentlich zur Sache. Neben der Grüppchenbildung von Filip Pavlovic (26) und Alexander Molz (25) gegen Melanie Müller (32) und Don Francis gab es auch wieder einmal jede Menge Beef. Doch am Ende des Tages zählten nur die gesammelten Likes – und dieser Star muss kurz vor dem Finale die Villa verlassen!

Für den Partykönig von Lloret war in Folge sieben Schluss: Don musste sich gegen seine Kontrahenten Melli, Filip und Alex geschlagen geben. Vor allem mit Letzterem war es bis zum Schluss ein enges Kopf-an-Kopf-Ren­nen – in den vergangenen Wochen war der Köln 50667-Star nämlich immer mal wieder auf dem letzten Platz. Doch dank der Schützenhilfe von Filip konnte er sich am Ende noch bis ins Finale retten.

Don nahm seinen Exit aber nicht gerade gut auf und wirkte danach etwas nachdenklich – das ist auch seiner "Sister" Melanie nicht entgangen. "So emotional wie heute habe ich ihn wirklich noch nicht nüchtern erlebt, wenn man das so sagen darf", erklärte die 32-Jährige.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

TVNOW Alexander Molz und Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige

TVNOW Melanie Müller und Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de