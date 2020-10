Don Francis bringt Licht ins Dunkel! Die Show Like Me – I'm Famous befindet sich aktuell auf der großen Zielgeraden, denn schon in der kommenden Woche werden die letzten Promis um den Sieg kämpfen. Kein Wunder, dass kurz zuvor bei einigen Kandidaten die Nerven blank liegen. In der vergangenen Folge eskalierte ein Streit zwischen Alexander Molz (25) und Melanie Müller (32) und im Zuge dessen beschimpfte der Köln 50667-Star die Ballermannsängerin wüst. Im Gespräch mit Promiflash ist sich Ex-Mitstreiter Don sicher, den Grund für Alex' Ausraster zu kennen.

"Zwischen ihm und Melli eskaliert es natürlich, weil es ein Konkurrenzkampf ist", erklärt er gegenüber Promiflash und findet, dass vor allem das Alter des Laiendarstellers zu der aufgeladenen Situation beigetragen habe. "Alex hat sich nicht im Griff, ist noch viel zu jung und unerfahren", begründet Don seine Ansicht. Seiner Meinung nach habe der 25-Jährige in der Sängerin die größte Rivalin gesehen. "Deshalb, denke ich, ist es so eskaliert", betont er.

Trotz des Beefs mit Melanie schaffte Alex am Ende den Einzug ins Finale. Bis zum Schluss hatte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Don geliefert, der nach seinem Ausscheiden etwas geknickt war. "Ich war dann doch ziemlich enttäuscht, dass es zu Ende war", gibt Don im Promiflash-Interview zu.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Alexander Molz und Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Alexander Molz und Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Don Francis bei "Like Me – I'm Famous"

