Vivi vs. Seyma: Wer soll Felix Steins letzte Rose bekommen?

In der neunten Folge der beliebten RTL-Show Die Bachelors sorgte Felix Stein (33) für eine emotionale Achterbahnfahrt. Der Fotograf steht kurz vor dem großen Finale und muss sich entscheiden, wem er seine letzte Rose geben möchte. Doch bei den Dreamdates nahm die Romantik ein jähes Ende, als Kandidatin Paulina ihr Date abrupt abbrach. Der Grund: Sie erfuhr, dass Felix mit einer anderen Frau intim gewesen war. "Ich komme damit nicht klar", erklärte sie sichtlich bewegt, bevor sie die Show auf eigenen Wunsch verließ.

Nach Paulinas überraschendem Aus schien Felix sichtlich getroffen. Dennoch musste er seine Wahl treffen und die letzten beiden Rosen vergeben. Nach reiflicher Überlegung entschied er sich für Seyma und Vivi, die ihn beide in den vergangenen Wochen beeindruckt hatten. Nun stehen die beiden Frauen im großen Finale – und es bleibt spannend, für wen Felix sich endgültig entscheiden wird. Die Auflösung wird in der Finalfolge am 13. August auf RTL+ erwartet, was die Fans mit Spannung erwarten lässt.

Schon zuvor sorgte die aktuelle Staffel für reichlich Drama und emotionale Wendungen. Felix suchte in der Show nach der großen Liebe, doch der Weg dorthin entpuppte sich als schwierig und emotional. Ob der Bachelor am Ende die Frau findet, die wirklich zu ihm passt, bleibt abzuwarten. Klar ist jedoch: Das emotionale Finale wird für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Stimmt jetzt unten ab, wer laut euch die letzte Rose von dem 33-Jährigen bekommen sollte!

RTL Felix Stein, "Die Bachelors" 2025

RTL Viviane, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

RTL / Annette Etges Seyma, "Die Bachelors"-Kandidatin 2025

