In wenigen Tagen ist es so weit: Die Bachelorette mit Junggesellin Nadine Klein geht an den Start. Kurz vor der Premiere gab RTL bereits die 20 Herren der Schöpfung bekannt, die gegeneinander um das Herz der Rosenkavalierin buhlen werden. Als Ex-Kuppelshow-Kandidatin hat sich auch Erika Dorodnova (27) den Cast angesehen – und ist von der Auswahl ziemlich überrascht, wie sie im Promiflash-Interview bei der Show von Marcel Ostertag auf der Berlin Fashion Week verriet: "Es gibt da ein paar Schnucklige, aber so ein paar… vielleicht sind die für Quoten da. Also ich finde nicht alle interessant", lautete ihr nüchternes Urteil. Den deutlich höheren Altersdurchschnitt der Männer befürwortet die Bachelor-Finalistin 2017 aber: "Männer sind im Alter eigentlich immer ein bisschen attraktiver, und reifer und vielleicht fehlt das dem Format bis jetzt."

Instagram/erika_dnova & MG RTL D / Frank Irlenborn Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de