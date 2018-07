Ist Vivien Konca (24) etwa frisch verliebt? Erst im vergangenen Herbst wurde die Trennung von Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) bekannt. Mit dem Rosenkavalier war die Miss Germany von 2014 über zwei Jahre lang zusammen, doch das Liebes-Aus scheint die Blondine relativ schnell verkraftet zu haben. Mit einem kryptischen Social-Media-Posting gibt sie jetzt einen Hinweis darauf, dass sie schon wieder in einer ernsten Beziehung stecken könnte.

In ihrer Instagram-Story teilte Vivien ein simples Spruchbild. "Ich wähle dich. Und ich würde dich wieder und wieder wählen. Ohne Pause, ohne Zweifel, ohne zu zögern. Ich werde mich weiter für dich entscheiden", ist auf dem Pic zu lesen. Dazu postete die 24-Jährige lediglich ein lachendes Herzchen-Emoji. Auch der aktuelle Post auf ihrem Profil lässt erahnen, dass die Schönheitskönigin momentan sehr glücklich ist. Zu einem freizügigen Strandfoto schrieb sie unter anderem: "Jetzt haben wir uns beide. Ich hoffe, es bleibt immer so." Dabei handelt es sich um eine Liedzeile aus dem Song "Sunrise In The East" von Becky Hill.

Auf dem Bild hat Vivien auch noch einen unbekannten Mann verlinkt. Ob es sich dabei um den neuen Partner an ihrer Seite handelt? Falls sie wirklich wieder verliebt ist, wird sich das vermutlich in den kommenden Wochen zeigen. Doch äußerst zufrieden scheint das Model allemal zu sein.

Instagram / vivienkonca Screenshot aus Vivien Koncas Insta-Story

Facebook / Oliver Sanne Oliver Sanne und Vivien Konca mit Rosen

Instagram / vivienkonca Vivien Konca, Model

Glaubt ihr, Vivien ist wieder neu verliebt? 138 Stimmen 119 Ja, diese Postings sind doch eindeutig. 19 Nein. Die Posts können alles Mögliche bedeuten.



