Süßes Pärcheninterview: Das ist Vivien Koncas neuer Freund!

Vivien Konca (28) schwebt wieder auf Wolke sieben – die Teleshopping-Moderatorin hat nämlich einen neuen Mann an ihrer Seite! Im Promiflash-Interview stellte die Ex des einstigen Bachelors Oliver Sanne (35) jetzt ihren Freund vor: Sie hat sich in den ehemaligen Profi-Fußballer und Unternehmer Giuseppe Leo verliebt. Jetzt plauderte die Beauty aus dem Nähkästchen und verriet, wie sie ihren neuen Angebeteten kennengelernt hat.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de