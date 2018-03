Der Sommer ist da, die überschüssigen Kilos meistens ebenso! Auch Ex-Bachelor Oliver Sanne (30) kennt dieses Problem als Personal Trainer ganz genau. Mit seiner Freundin Vivien Konca präsentiert er drei effektive Übungen, die einen Beachbody in nur 30 Tagen möglich machen sollen. In seinem Fit-Video erklärt der einstige Rosenkavalier: "Ganz besonders wichtig ist es natürlich, dass ihr richtig viele Kalorien verbrennt. Und das macht man mit komplexen Ganzkörperübungen." Wie die genau aussehen, zeigen er und Vivien direkt vor der Kamera. Na dann: Ab zum Strand!



