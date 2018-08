Wow, was für eine heiße Kehrseite! Bei diesem Anblick schlägt bestimmt das ein oder andere Männerherz höher. Im schwarzen Bikini posiert die Beauty für die Kamera. Dabei wehen ihre langen, blonden Locken leicht im Wind. Der eigentliche Hingucker ist aber wohl der straffe Knack-Po, der in dem knappen Höschen perfekt zur Geltung kommt. Nur welche deutsche Promi-Lady setzt ihre weiblichen Rundungen hier so gekonnt in Szene?

Es ist Vivien Konca (24)! Am Montag postete sie dieses sexy Pic in ihrer Instagram-Story. Die Blondine wurde neben ihrem Sieg bei der Wahl zur Miss Germany im Jahr 2014 vor allem durch ihre Beziehung zu Ex-Bachelor Oliver Sanne (31) bekannt. Zwei Jahre lang waren die beiden ein Paar, bevor sie im September vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt gaben. Erst vor Kurzem wurde spekuliert, dass die 24-Jährige nun wieder frisch verliebt sein soll. Vielleicht war ihr neuer Lover ja auch derjenige, der sie in dieser Pose fotografieren durfte.

Und Oli – trauert der seiner Ex beim Anblick dieser Aufnahme eventuell etwas nach? Wohl kaum, denn auch der Fitnesstrainer soll nach seiner Liebesflaute bei Bachelor in Paradise eine neue Frau an seiner Seite haben. Wer die Glückliche ist, wollte der 31-Jährige allerdings noch nicht verraten.

Instagram / vivienkonca Vivien Konca, Model

Instagram / vivienkonca Vivien Konca

Florian Ebener/Getty Images Vivien Konca und Oliver Sanne im September 2015 in Düsseldorf

