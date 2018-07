Die Zeit heilt alle Wunden! An dieses altbewährte Liebeskummerrezept hält sich auch Clea-Lacy Juhn (27). Erst vor wenigen Wochen gaben die Bachelor-Gewinnerin von 2017 und ihr Rosenkavalier Sebastian Pannek (31) ihre Trennung bekannt – für die Fans des einstigen TV-Traumpaares ein Schock. Promiflash traf die Neu-Single-Lady auf der Riani-Show im Rahmen der Berlin Fashion Week und dort gab sie ein kleines Gefühls-Update. “Natürlich müssen jetzt noch ein paar Wochen und Monate vergehen, bis über all das, was passiert ist und noch passieren wird, Gras gewachsen ist”, gab die 27-Jährige ganz offen zu.

