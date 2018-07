Das Liebeswirrwarr um Nicki Minaj (35) geht in die nächste Runde! Erst kürzlich wurde gemunkelt, die Rapperin bandele mit Weltstar Eminem (45) an. Dieses Gerücht hatte die 35-Jährige selber angeheizt, nachdem sie die Frage eines Fans, ob zwischen ihr und dem "Cleanin' Out My Closet"-Interpreten etwas laufe, bejaht hatte. Ein Scherz, wie sich später herausstellte. Stattdessen scheint sie ein Auge auf einen anderen Branchenkollegen geworfen zu haben: Bei Nicki und Rap-Buddy Future (34) sollen die Funken sprühen!

Erst vor gut einem Monat gaben die beiden Musiker bekannt, im Herbst gemeinsam auf Tour zu gehen. Anlass genug für ihre Fans, an eine aufblühende Romanze zu glauben. Und anscheinend liegen sie damit nicht so falsch: Wie ein Insider gegenüber Hollywood Life verriet, wollen Future und Nicki mehr als nur Freundschaft: "Einfach gesagt, zwischen den beiden herrschen Respekt und gegenseitige Anziehung, was leicht zu etwas mehr führen könnte." Zwar befänden sie sich bisher noch nicht in einer offiziellen Beziehung, die Chancen stünden aber gut, dass es noch passieren wird. "Eine Freundschaft Plus in naher Zukunft ist auf jeden Fall wahrscheinlich!", war sich die Quelle weiter sicher.

Ob sich Nicki das mit dem Single-Dasein also noch mal überlegt hat? In einem Interview mit TMZ erklärte die Ex von Rapper Nas (44) nämlich erst kürzlich: "Sobald ich erkannt hatte, dass ich auch ohne einen Freund leben, atmen, essen, schlafen, laufen und sprechen kann, hat es klick gemacht."

FayesVision/WENN.com Nicki Minaj bei den BET-Awards 2018

Noam Galai/Getty Images Nicki Minaj bei einem Konzert in New York

Ethan Miller/Getty Images for New Era Future bei der New Era Super-Bowl-Party

