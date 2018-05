Verwirrung an der Liebesfront um Rapperin Nicki Minaj (35) und Weltstar Eminem (45)! Erst kürzlich heizte die Ex-Freundin von Nas (44) die Gerüchte mächtig an, dass sie und der "Cleanin' Out My Closet"-Interpret mehr als lediglich Branchenkollegen seien. Unter einen Social-Media-Clip, in dem sie zu seinem neuem Track "Big Bank" mitrappte, beantwortete sie die Frage eines Followers, ob die beiden ein Paar seinen, klar und deutlich mit "ja". Von Eminem selbst wurde eine Liaison der beiden aber nicht bestätigt. Jetzt schockt ein Insider mit einem Dementi: Die beiden sind gar nicht zusammen!

Da hat sie sich wohl einen schlechten Scherz erlaubt! Gegenüber dem US-Magazin TMZ verriet eine Quelle, dass zwischen Nicki und dem Reimkünstler absolut gar nichts laufe. Die Mehrheit der Promiflash-Leser dürfte das nicht überraschen. Immerhin fanden 76,6 Prozent (1.580 Stimmen) der insgesamt 2.064 (Stand: 25. Mai 2018) Teilnehmer der Promiflash-Umfrage, dass die beiden ohnehin nicht gut zueinanderpassen. Möglich wäre eine romantische Verbindung jedenfalls gewesen. Immerhin sind beide Musiker zurzeit Single.

Eminem dürfte das ganze Spektakel um seine Person wenig kümmern. Erst Ende letzten Jahres brachte er sein aktuelles Album "Revival" auf den Markt und zuletzt performte er auf dem berühmten Coachella-Festival in der kalifornischen Wüste. Außerdem feierte er Ende April ein ganz besonderes Jubiläum: Der 45-Jährige ist seit zehn Jahren drogenfrei. Damit beweist er: Auch ohne eine Partnerin an seiner Seite bekommt er sein Leben auf die Reihe.

