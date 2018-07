Jetzt gibt es Tipps vom Profi! Seit Montag ist es offiziell: Nadine Klein wird ab kommenden Mittwoch die Rosenkavalierin in der neuen Staffel der TV-Show Bachelorette sein. Aus 20 liebeshungrigen Männer soll sie sich ihren Traummann suchen. Sicher keine leichte Aufgabe für die Ex-Bachelor-Lady! Ihre Vorgängerin, Jessica Paszka (28), ist jedenfalls schon jetzt überzeugt davon, dass Nadine die Herausforderung gut meistern wird. Eine kleine No-Go-Regel möchte sie ihrer Nachfolgerin aber dennoch mit auf den Weg geben!

Promiflash traf Jessica auf der Produkt-Launch-Party von Hello Body und plauderte mit ihr über ihre Kuppelshow-Erfahrungen. Dabei hatte die Ex-Freundin von Reality-Star David Friedrich (28) auch ein paar Ratschläge parat, die der neuen Kandidatin das Show-Leben erleichtern sollen. "Man kann eigentlich nichts falsch machen, wenn man selber ganz genau weiß, was man möchte", sagte sie und: Auf keinen Fall dürfe man auf andere hören! "Ganz, ganz wichtig ist, dass man sich von negativen Vibes nicht beeinflussen lässt, von schlechten Menschen. Immer dem Herzen folgen und immer auf sich selber hören", appellierte die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin an ihre Nachfolgerin.

Die neue "Bachelorette" Nadine bringe jedoch die idealen Voraussetzungen für TV-Format mit. "Sie weiß, was sie will. Und ich glaube, es ist das Wichtigste, dass man eine selbstbewusste und toughe Frau hat. Sonst würde man das mit so vielen Männern nicht schaffen", sagte Rosenkönigin Jessica und verlieh so ihrer Anerkennung für die neue Rosenlady Ausdruck.

