Pierre Casiraghi bricht Schweigen über seinen Segeltriumph

Pierre Casiraghi (37) hat das wohl gefährlichste Segelrennen der Welt für sich entschieden und einen persönlichen Sieg gefeiert. Der 37-jährige Sohn von Caroline von Hannover (68) enthüllte in einem seltenen Interview mit Monaco Matin, dass ihn dabei vor allem der Kampf mit sich selbst antreibt. Er gibt zu: "Deshalb treibe ich mich gerne zu Höchstleistungen an und versuche, mich in diesem Sport zu verbessern." Die Begeisterung für den Segelsport scheint bei Pierre, der zusammen mit seiner Frau Beatrice Borromeo (39) bald das dritte Kind erwartet, tief verwurzelt zu sein. Das Paar freut sich bereits auf die Ankunft eines kleinen Mädchens, das in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken soll.

Nach seinem Triumph sprach Pierre auch über die Herausforderungen und den Adrenalinkick, die der Segelsport mit sich bringt. Trotz seiner Bescheidenheit offenbarte er, dass ihn die intensiven Momente während der Wettkämpfe besonders reizen. "Ich habe den Wettkampf schon immer geliebt. Es liegt mir und dem Malizia-Team im Blut. Dann erlebt man bei diesen Abenteuern einzigartige, sehr aufregende Momente. Das zieht mich an", schwärmt er. Dabei wird sein Engagement im Segeln stets von seinem Team unterstützt. Das Segeln scheint für den Monegassen eine Herzensangelegenheit zu sein und steht in Verbindung mit seiner Suche nach stetiger Weiterentwicklung und Perfektion.

Die Verbindung des Fürstensohns zum Wassersport geht auf eine lange Familientradition zurück. Pierres Vater Stefano Casiraghi widmete sich einst leidenschaftlich dem Rennsport auf hoher See und prägte den Enthusiasmus seines Sohnes für den Wassersport. Bereits früh zeigte Pierre seine Begeisterung für den Segelsport und machte im Laufe der Jahre als engagierter Skipper auf sich aufmerksam. Mit seinem Sieg feierte er nicht nur einen sportlichen Meilenstein, sondern einen weiteren Höhepunkt in der Rolle, die er auch privat als leidenschaftlicher Familienmensch ausfüllt. Bald wird er in seiner Familie ein weiteres Abenteuer erleben, wenn er erneut Vater wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierre Casiraghi, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierre Casiraghi und Beatrice Casiraghi mit ihren Söhnen, November 2024 in Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Pierre Casiraghi, 2018

Was sagt ihr dazu, dass Pierre trotz Vaterfreuden seine sportlichen Ambitionen nicht aufgibt? Beeindruckend! Es zeigt, dass man beides wunderbar vereinen kann. Ich frage mich, ob das nicht zu viel auf einmal ist. Vielleicht würde ich die Prioritäten anders setzen. Ergebnis anzeigen