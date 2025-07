Für Sohn Miles: John Legend besuchte ein Diabetes-Camp

John Legend (46) hat kürzlich kostbare Vater-Sohn-Zeit mit seinem siebenjährigen Sohn Miles verbracht. Der Sänger teilte auf Instagram Eindrücke von ihrem Aufenthalt im Diabetes-Familiencamp DYF, das im malerischen Yosemite-Nationalpark stattfand. Auf den Bildern sind John und Miles bei Wanderungen, entspannten Momenten in der Unterkunft und vor traumhafter Naturkulisse zu sehen. In seinem Beitrag schwärmte der Musiker: "Ich habe es geliebt, Zeit mit ihm allein zu verbringen. Es war so schön, ihn in Gesellschaft von Kindern in seinem Alter und Betreuern mit Diabetes zu sehen." Miles, bei dem letzten Sommer Typ-1-Diabetes diagnostiziert wurde, konnte dort nicht nur lernen, mit der Krankheit umzugehen, sondern auch neue Freundschaften knüpfen.

Die Diagnose von Miles kam für die Familie überraschend, als er wegen einer anderen Erkrankung ins Krankenhaus musste. Chrissy Teigen (39), Johns Ehefrau, teilte im letzten Jahr die Neuigkeiten mit ihren Instagram-Fans und sprach offen über die Herausforderungen. Besonders die ersten Monate nach der Diagnose seien für die Familie körperlich und emotional belastend gewesen. "Die ersten Insulinspritzen waren eine große Herausforderung", erinnerte sie sich. Doch die Familie habe seither große Fortschritte gemacht.

John und Chrissy sind Eltern von insgesamt vier Kindern. Neben Miles und seiner Schwester Luna, die 2016 geboren wurde, kamen Anfang 2023 die jüngeren Geschwister Esti und Wren zur Welt. Über die weitere Familienplanung scheinen sich John und Chrissy aber noch nicht ganz einig zu sein. Bereits vor einigen Monaten sprach das Model laut Page Six bei der City Harvest Gala darüber, ob es sich noch weiteren Nachwuchs wünscht. Damals zeigte sich die Influencerin begeistert von der Idee eines fünften Kindes, besonders seit der kleine Wren seine ersten Schritte gemacht hatte. John hingegen konterte das Thema scherzhaft mit einem lauten "Nein!" und machte klar, dass er weiterem Familienzuwachs skeptisch gegenübersteht.

Instagram / johnlegend Miles und John Legend, 2025

