Will Prinz Oscar von Schweden (2) etwa in die Fußstapfen der WM-Helden treten? Zurzeit befindet sich die ganze Welt im Fußballfieber. Am Sonntag entscheidet sich, ob die Franzosen oder die Kroaten als Sieger des FIFA World Cups 2018 in Russland heimkehren werden. Schweden musste sich nach einer Niederlage gegen England im Viertelfinale aus dem Turnier verabschieden. Am Geburtstag seiner Mama Victoria (41) stellt Oscar stolz sein Kickertalent zur Schau.

Ganz schön flink, der royale Racker! Am großen Victoriatag zu Ehren des 41. Wiegenfestes der schwedischen Kronprinzessin am 14. Juli, versammelte sich die skandinavische Adelsfamilie auch in diesem wieder auf der Insel Öland, um ausgiebig zu feiern. Doch statt mit den Erwachsenen abzuhängen, vergnügte sich Klein-Oscar lieber mit einem Fußball. Das Besondere daran: Es handelte sich um einen mit den Farben der deutschen Flagge und den charakteristischen vier Sternen des Weltmeisters. Da konnte sogar der Papa und ehemalige Fitnessökonom Prinz Daniel von Schweden (44) nicht widerstehen. Bei strahlendem Sonnenschein gönnte sich das Vater-Sohn-Duo ein Match auf dem Rasen.

Die Verbindung zu Deutschland kommt allerdings nicht von ungefähr – immerhin hat die Oma des Mini-Prinzen, Königin Silvia von Schweden (74), deutsche Wurzeln. Als Silvia Renate Sommerlath wurde König Carl Gustafs (72) Liebste in Heidelberg geboren. Nach ihrer Ausbildung am Sprachen- und Dolmetscher-Institut München heiratete sie schließlich in die schwedische Königsfamilie ein.

Michael Campanella/Getty Images Prinz Oscar und Prinz Daniel von Schweden auf Öland

Michael Campanella/Getty Images Kronprinzessin Victoria von Schweden an ihrem 41. Geburtstag

Michael Campanella/Getty Images Königin Silvia von Schweden an Victorias 41. Geburtstag auf Öland

