Nationalfeiertag: Diese Aufgabe hatten Schwedens Royal-Kids

Trotz strömenden Regens und durchnässter Feierlichkeiten am schwedischen Nationalfeiertag am vergangenen Freitag hatten Prinzessin Estelle (13) und Prinz Oscar (9) einen besonderen Auftrag. Bevor die jährliche Parade begann, übernahmen die royalen Kinder eine wichtige Aufgabe im königlichen Stall Hovstallet in Stockholm, wie auf Instagram-Fotos der schwedischen Königsfamilie zu sehen war. Die Geschwister kümmerten sich dort um die Pferde des Königs, streichelten behutsam die Tiere und halfen sogar beim Anlegen der Sättel.

Die 13-Jährige trug für ihren Einsatz eine bequeme Kombination aus grauem Strickpullover und Jeans, während ihr kleiner Bruder im Karohemd und dunklen Jeans gleichermaßen lässig gekleidet war. Die liebevollen Bilder der royalen Geschwister mit den Pferden begeisterten Fans der Familie in den sozialen Medien. Viele lobten die Geschwister und verglichen Estelle mit ihrer fröhlichen, stets lächelnden Mutter Kronprinzessin Victoria. Andere stellten wiederum fest, dass Oscar seinem Vater Prinz Daniel immer ähnlicher werde.

Prinzessin Estelle und Prinz Oscar scheinen aus ihrer Rolle als junge Mitglieder der schwedischen Königsfamilie zunehmend hervorzutreten. Estelle wirkt dabei oft wie eine Mini-Version ihrer Mutter. Im Februar feierte das Mädchen seinen 13. Geburtstag. Damals veröffentlichte der Palast wie gewohnt ein neues Porträt auf Social Media. In einem zurückhaltenden hellgrauen Zweiteiler und mit ernster Miene wirkte die Prinzessin erstaunlich erwachsen.

Kate Gabor/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Estelle an ihrem 13. Geburtstag, Februar 2025

Instagram / kungahuset Prinz Daniel, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinzessin Victoria im August 2024

