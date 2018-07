Chryssanthi Kavazi und ihre Mädels lassen es ordentlich krachen! Anfang des Jahres hielt ihr Schatz Tom Beck (40) um die Hand der GZSZ-Schauspielerin an. Verräterische Bilder und Videoclips auf Social Media lassen nun erahnen: Lange kann es nicht mehr dauern bis sich der Ex-Alarm für Cobra 11-Star und die gebürtige Griechin das Jawort geben. Vor dem großen Freudentag muss aber noch einmal kräftig die Sau rausgelassen werden. Und welcher Ort eignet sich dafür besser als Mallorca? Im 17. Bundesland der Deutschen feiert Chryssi ihren Junggesellinnenabschied – und der fetzt so richtig.

Sommer, Sonne, Seele baumeln lassen! Im spanischen Inselparadies lassen es sich die Soap-Darstellerin und ihre Girls gerade mächtig gut gehen. Auf Instagram hält die Braut ihre Follower über den Bacheloette-Schabernack auf dem Laufenden. Sie postete ein Pic, auf dem sie in mit einem strahlenden Lächeln in einem weißen Badeanzug mit passender Aufschrift auf einer Yacht posiert. "Wenn ihr mich sucht: Ich bin im Junggesellinnenhimmel", schrieb sie zu dem sexy Badenixen-Schnappschuss. Die Zeilen versah sie mit den Hashtags #GlücklichstesMädchenDerWelt und #ManHeiratetNurEinmalImLeben.

Auch Chryssanthis GZSZ-Kolleginnen Gamze Senol und Valentina Pahde (23), die in der Vorabendserie Shirin und Sunny mimen, sind mit von der putzmunteren Partie. Die Instagram-Stories der drei Ladys erwecken den Anschein: Die wilde Brautbande erlebt unvergessliche Stunden beim Planschen und mit köstlichem Barbecue.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazis JGA auf Mallorca

Instagram / chriss_cross Gamze Senol, Chryssanthi Kavazi und Valentina Pahde auf Mallorca

Cinamon Red/WENN.com Chryssanthi Kavazi und Tom Beck bei der Charity Gala der Toni Kroos Stiftung 2017

