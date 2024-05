So ähnlich ist Gabriel seiner Tante Maite bei "Let's Dance"!

Da fällt der Apfel wohl nicht weit vom Stamm. 2011 konnte Maite Kelly (44) an der Seite von Profitänzer Christian Polanc (45) den Pott bei Let's Dance holen. Aktuell versucht der Neffe der Sängerin, Gabriel Kelly (22), sein Glück in der beliebten Tanzshow. Obwohl Christian in diesem Jahr selbst nicht mittanzt, lässt er die Sendung in seinem Podcast 'Let's Talk About Dance' Revue passieren – und er sieht einige Gemeinsamkeiten zwischen Gabriel und seinem einstigen Schützling! "Ich habe ihn nur ganz kurz persönlich kennengelernt, aber er hat auch dieses Rampensau-Gen", erklärt der Tänzer. Maite, die in der aktuellen Episode zu Gast ist, stimmt ihm zu: "Sobald man auf der Bühne steht, geht die Glühbirne an."

"Und ich muss sagen, er ist auch in der Staffel mit einer derjenigen, der die Technik auch unten bei den Füßen am besten koordiniert bekommt", fügt Christian hinzu und glaubt, dass das dem Sohn von Angelo Kelly (42) auch wichtig sei. "Wenn er handwerklich so ist, wie er mit seiner Musik umgeht, dann wird das eine wunderschöne Reise für ihn", habe sich die 44-Jährige gedacht, als sie von Gabriels Teilnahme erfahren habe. Scheinbar liegt auch nicht nur das Singen in der Familie, denn Maites Mutter habe früher Ballett getanzt. Sie sehe sehr viel von ihrer Mama in ihrem Neffen. "Ich glaube, meine Mutter hätte sich das sehr für ihn gewünscht!", zeigt sich die Sängerin sicher.

Besonders viel zu tun habe Maite aber nicht mit ihrem Bruder Angelo oder dessen Kindern. "Er war wirklich im Nirgendwo ohne Handy. Ich glaube, ich habe zehn verschiedene Nummern von ihm, die alle nicht funktionieren", erklärt die gebürtige Berlinerin im Podcast und fügt noch hinzu: "Deshalb hatte ich leider nicht viel Kontakt zu Gabriel, außer auf Hochzeiten oder Beerdigungen."

Getty Images Maite Kelly und Christian Polanc bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

