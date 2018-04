Als Laura Weber in der beliebten Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten mischt Chryssanthi Kavazi mit turbulenten Storys den Kolle-Kiez auf. Gespannt verfolgen die begeisterten Zuschauer allabendlich ihr Treiben. Doch auch im Privatleben der Darstellerin passiert so einiges – erst im Januar hielt der Ex-Alarm für Cobra 11-Star Tom Beck (40) um die Hand der gebürtigen Griechin an. Jetzt verriet der baldige Bräutigam, ob die beiden Schauspieler auch schon Nachwuchs planen.

Eigentlich geben Chryssanthi und Tom nur sehr wenig Privates aus ihrem Leben preis. Auf die Frage, ob er sich denn vorstellen könne, ein Kind mit seiner Auserwählten zu zeugen, antwortete der 40-Jährige dennoch: "Bestimmt auch irgendwann, klar. Vermutlich nicht direkt, aber wer weiß das schon? Das besprechen wir, wenn es so weit ist", offenbarte er im Interview mit RTL. Klingt nicht wirklich danach, als ob sich das Paar derzeit ernsthaft mit seiner Familienplanung beschäftigt – oder ist ihm das Thema einfach zu persönlich, um konkreter zu werden?

Jetzt steht erst einmal der große Freudentag der beiden Verliebten an. Viele Details zum Hochzeitskleid verrät die Braut in spe allerdings nicht – Fakt ist lediglich: Sie wird in Weiß heiraten. "Ich werde nicht aussehen wie eine Prinzessin. Bei mir ist weniger mehr", gestand die Schönheit, die nunmehr seit drei Jahren von Toms Seite nicht mehr wegzudenken ist.

AEDT/WENN.com Chryssanthi Kavazi bei der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin 2016

Hannes Magerstaedt / Getty Images Tom Beck beim Münchener Film Festival 2016

WENN Tom Beck und Chryssanthi Kavazi beim ECHO

