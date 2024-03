Ehrliches Geständnis: Valentina Pahde wollte längst Kinder

Sie macht ein ehrliches Geständnis! Seit Jahren ist Valentina Pahde (29) fest in der deutschen Schauspielbranche etabliert. Vor allem durch ihre Rolle der Sunny in der beliebten Daily GZSZ hat sich die hübsche Blondine einen Namen gemacht. Doch während Valentina eine megaerfolgreiche Schauspielkarriere hinlegt, blieb eins bislang auf der Strecke: ihr Privatleben. So verriet die Zwillingsschwester von Cheyenne Pahde (29) erst kürzlich gegenüber Gala, dass sie eigentlich schon längst Kinder haben wollte. Mehr dazu findet ihr im Promiflash-Video.

