Kraft tanken: So feierte Chryssanthi Kavazi ihre Babyparty!

Nicht mehr lange und Chryssanthi Kavazi (35) darf sich endlich Zweifachmama nennen. Doch ehe sie ihr Baby in den Armen halten darf, gab es noch eine Überraschung für sie: Der GZSZ-Star bekam eine Babyparty geschmissen – und diese entpuppte sich als voller Erfolg. "Ich bin gestern Abend völlig erfüllt ins Bett gegangen! Meine Familie und meine Freundinnen haben mich mit einer Blessingway Party überrascht, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe", schwärmt die Schauspielerin total glücklich auf Instagram. Zudem teilte sie auch einige Fotos der sogenannten kraftspendenden Feier für werdende Mamis.

Ihre Freundinnen dachten für die Feierlichkeiten wirklich an alles. Sie bastelten Chryssanthi eine Geburtskette – zusammen kreierten sie zudem ein Spinnennetz, auf dem ihre Gäste Wünsche für sie und das Baby schreiben konnten. "All diese schönen Sachen sollen dazu beitragen, dass ich viel Energie für die Geburt habe. Vorausgesetzt das Baby hat langsam Lust zu kommen", scherzt die 35-Jährige zudem. Denn noch ist sie hochschwanger und die Vorfreude auf Baby Nummer zwei wird immer größer.

Lange dürfte es bis zur Geburt von Chryssanthi und Tom Becks (46) zweitem Kind aber nicht mehr dauern. So langsam kommt die TV-Bekanntheit nämlich auch an ihre Grenzen, wie sie vor einigen Tagen im Netz deutlich machte: "Diese Hände sind einfach voller Wasser. [...] Es wird einfach von Tag zu Tag mehr." Doch ansonsten könne sie sich nicht beschweren – sie genieße diese Reise in vollen Zügen.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi auf ihrer Babyparty

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi im September 2023

