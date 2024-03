Damit hat schwangere Chryssanthi Kavazi aktuell zu kämpfen

Chryssanthi Kavazi (35) überraschte ihre Community im vergangenen Oktober mit den wohl süßesten News überhaupt: Die Schauspielerin und ihr Ehemann Tom Beck (46) erwarten zum zweiten Mal Nachwuchs. Seit der Baby-Verkündung gibt die baldige Zweifachmama regelmäßige Updates zu ihrer Gemütslage im Netz. Dabei macht sie auch kein Geheimnis um die weniger schönen Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft nicht geheim. "Falls ihr euch fragt, wie viel Wasser man während einer Schwangerschaft haben kann: Viel", lässt sie ihre Fans in ihrer Instagram-Story wissen.

In dem kurzen Clip präsentiert der Serienstar dann auch das Ausmaß ihrer aktuellen Wassereinlagerungen. Sichtlich verzweifelt hält sie ihre Hand in die Kamera und erklärt: "Diese Hände sind einfach voller Wasser. [...] Es wird einfach von Tag zu Tag mehr." Doch trotz kleiner Wehwehchen weiß Chryssanthi die Zeit ihrer Schwangerschaft auch zu schätzen. Das äußerte die 35-Jährige vor einigen Wochen im Gespräch mit RTL kurz bevor sie sich in die GZSZ-Babypause verabschiedete: "Mir geht es sehr gut! Ich genieße diese besondere Zeit der Vorfreude und Vorbereitung auf die Geburt meines zweiten Babys in vollen Zügen."

Bevor Chryssanthi ihre Schwangerschaft verkündete, hatte sie an der 16. Staffel von Let's Dance teilgenommen – und damals gemeinsam mit ihrem Profi-Tanzpartner Vadim Garbuzov (36) den siebten Platz erreichen können. Jedoch stellte sich daraufhin auch die Frage, ob sie bereits während ihres Abenteuers auf dem TV-Parkett in freudiger Erwartung gewesen sei. Das stellte die Beauty selbst wenig später klar. "Nee, ich war noch nicht schwanger bei 'Let's Dance', also nicht in der Zeit", ließ sie ihre Follower im Netz ganz offen und ehrlich wissen.

Getty Images Tom Beck und Chryssanthi Kavazi, 2024

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

