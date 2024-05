Kolibri-Outfit und mehr: Zendaya verzaubert die Met Gala!

Zendaya (27) ist berühmt für ihre extravaganten Outfits auf der Met Gala. Auch dieses Jahr ist die Schauspielerin einer der Hingucker des Abends. Sie erscheint auf dem roten Teppich in einem dunkelgrünen Kleid von Maison Margiela, das mit blauem Tüll, Weinreben und Federn verziert ist. Dazu sitzen an verschiedenen Stellen ihres Körpers kleine Kolibris aus Metall. Das Make-up des Hollywoodstars ist dunkel und sorgt damit für einen dramatischen Effekt. Außerdem thront auf dem Kopf der "Euphoria"-Darstellerin ein Kopfschmuck mit einer langen Feder. Mit ihrem von der Natur inspirierten Look passt sich die Freundin von Tom Holland (27) ganz dem Motto "Garden of Time" an.

Als Co-Vorsitzende der Met Gala ist ein Look nicht genug für Zendaya. Kurz nach ihrem ersten Auftritt erscheint die Sängerin in einem komplett neuen Outfit. Die schwarze Robe von Givenchy fällt besonders durch ihre Rüschenärmel auf und wird durch eine ausladende Schleppe vollendet. Dazu trägt die US-Amerikanerin einen schwarzen Hut, an dem über 20 Rosen befestigt sind. Die Treffsicherheit der 27-Jährigen auf dem Red Carpet ist vor allem einem Mann zu verdanken – ihrem langjährigen Stylisten Law Roach. Mit dem Modeexperten arbeitet Zendaya laut Out schon seit 2011 zusammen.

Auf X werden ihre Looks bereits heiß diskutiert. "Zendaya und ihr Team wissen, wie man sich für diesen Anlass kleidet und ich liebe es!", findet ein Bewunderer. Ein anderer User ist weniger begeistert und findet deutliche Worte: "Sorry, ich mag den schwarzen Look nicht. Er sieht billig und zusammengewürfelt aus, wie etwas, das ein Kostümbildner aus Bridgerton für ein Mädchen zusammengestellt hat, das eigentlich nicht auf dem Ball sein sollte."

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya und Law Roach bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Zendaya bei der Met Gala im Mai 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Welches der Outfits findet ihr besser? Auf jeden Fall den Kolibri-Look! Das schwarze Kleid ist viel schöner. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de