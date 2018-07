Spielt Laura Prepon (38) etwa keine Knastbraut mehr? In den vergangenen Staffeln von Orange Is the New Black begeisterte die Schauspielerin als Alex Vause die Zuschauer der beliebten Netflix-Produktion. Besonders die Liebesgeschichte zu ihrer On-off-Beziehung und Verlobten Piper, gespielt von Taylor Schilling (33), sorgte für Zündstoff und Spannung im Litchfield Gefängnis – bis jetzt: Denn im neuesten Trailer der sechsten Staffel ist die schwarzhaarige Brillenträgerin nirgendwo mehr zu sehen!

Die Fans befürchten bereits das Schlimmste! Der neue Teaser der anstehenden Folgen verspricht schon jetzt eine Menge Spaß, Action und Unterhaltung: So sind beinahe alle noch lebenden Darstellerinnen des Ur-Cast in dem offiziellen Clip zu sehen. Neben Taylor, Kate Mulgrew (63) alias Galina "Red" Reznikov und Uzo Aduba als Suzanne "Crazy Eyes" Warren sitzt auch Dascha Polanco aka Dayanara "Daya" Diaz noch hinter Gittern – im Gegensatz zu Alex. Denn die taucht nicht auf und verwirrt die Liebhaber der Show damit total.

"Alle sehen gut aus, aber warum ist Alex nicht da?", "Der neue #OITNB-Trailer sieht gut aus. Aber wo ist Alex?" und "Woooooooooo verdammt ist Alex?", häufen sich die Kommentare unter dem YouTube-Video. Ein offizielles Statement der Schauspielerin zu einem möglichen Serienausstieg gab es bisher nicht – einige Zuschauer vermuten jedoch, Alex' Aussparung sei nur ein Trick, um das Publikum vor die Bildschirme zu locken.

