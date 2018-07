Bei den Wollnys herrscht überraschende Eiszeit! Erst vor wenigen Tagen rückte der berühmte TV-Klan wieder ins Licht der Öffentlichkeit, als Mama Silvia (53) stolz die Schwangerschaft einer ihrer Töchter verkündete. Weil die Fans der dreizehnköpfigen Rasselbande wissen wollten, welche Wollny-Lady denn ein Kind erwarte, bombardierten sie besonders Sarafina (23) mit Fragen – schließlich ist die seit Jahren mit ihrem Schatz Peter zusammen. Dabei klärte sich zwar nicht, wer bald Mutter wird, doch ein anderes Detail kam heraus: Zwischen den Fernsehstars, dem einzigen Bruder der Mädelsschar und ihrem Vater ist Funkstille angesagt!

Was da wohl vorgefallen ist? In ihrer Instagram-Story befriedigte Sarafina nun die Neugierde ihrer Follower. Auf die Nachfrage, ob ihr Bruder Jeremy-Pascal, neben einer der Schwestern, auch Vater werde, schrieb die 23-Jährige simpel: "Mit ihm haben wir keinen Kontakt!" Das störe sie jedoch gar nicht: "Ich bin froh darüber, weil da zu viel passiert ist, was unterste Schublade war und auch heute noch ist. Na ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen…" Auf eine weitere Anfrage, ob sie noch mit ihrem Papa Dieter spreche, antwortete sie nur: "Nein", fügte jedoch ein lächelndes Emoji hinzu.

Silvia Wollny und ihr Exmann Dieter haben sich 2014 offiziell scheiden lassen. Auch zwischen ihr und ihrem Sohn herrscht schon länger schlechte Stimmung: So hat der Hobbyrapper vor knapp fünf Jahren sogar einen Diss-Track veröffentlicht, in dem er seine Mutter stark kritisierte.

