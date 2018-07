Am kommenden Mittwoch ist es endlich wieder so weit: Die Bachelorette geht in die nächste Runde! Vor laufenden Kameras begibt sich die 32-jährige Nadine Klein in insgesamt acht Folgen auf Männerjagd. 20 liebeshungrige Kuppel-Kandidaten geiern geradezu auf die Gelegenheit, das Herz der gebürtigen Münchnerin zu erobern und sich in ein unvergessliches Flirtabenteuer zu stürzen. Für das einzige Chick im Hahnenstall könnte der Testosteronüberschuss auf der griechischen Sonneninsel Korfu durchaus zu einer Herausforderung werden – weiß auch Ex-Bachelorette Jessica Paszka (28). Der Profi steht seiner Nachfolgerin mit Rat und Tat zur Seite.

Davon, dass das Leben als RTL-Rosenkavalierin alles andere als einfach ist, kann Jessi nur ein Lied singen! Um Nadine einen möglichen Schlamassel zu ersparen, gibt sie ihr schnell noch ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg. Wie Closer berichtete, sei es laut der 28-Jährigen das A und O zu relaxen und die Kameras auszublenden. Nadine müsse sich selbstbewusst präsentieren und sich einen Namen als gute Zuhörerin machen. Das gebe den Boys das Gefühl, dass sie es ernst mit ihnen meine.

Mit am wichtigsten sei für Jessi, dass die amtierende Schnittblumenverteilerin stets auf ihre Intuition vertraue. Alle Männer, die in ihrer eigenen Staffel zu aufgesetzt waren, seien ganz schnell weg vom Fenster gewesen. Zu guter Letzt sei es unerlässlich für die Rosen-Lady, sich nach den Dreharbeiten Zeit zu nehmen, um die Beziehung zu ihrem Finalisten zu festigen. Gerade dieser letzte Punkt könnte bei ihr und ihrem Verflossenen David Friedrich (28) zu kurz gekommen sein.

MG RTL D / Frank Irlenborn "Die Bachelorette"-Kandidaten 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Nadine Klein als Bachelorette 2018

Anzeige

MG RTL D David Friedrich und Jessica Paszka beim "Bachelorette"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de