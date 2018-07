Einfach mal die ... Seele baumeln lassen! Frei nach diesem Motto genießt Jorge Gonzalez (50) gerade die Urlaubssonne. Bereits als Laufstegexperte bei Germany's next Topmodel überzeugte der 50-Jährige stets mit seinen gewagten und beeindruckenden Outfits. Und auch als Let's Dance-Juror bietet er den Zuschauern Show für Show was fürs Auge. Im Urlaub hingegen scheint der gebürtige Kubaner ganz gerne auf textile Accessoires zu verzichten!

Auf Instagram teilte die Frohnatur jetzt eine Aufnahme von sich auf einer Bank am Strand mit Sonnenbrille und Hut. Scheinbar seine einzigen beiden Kleidungsstücke, wobei er die Kopfbedeckung vor seinen Schritt hielt und seine strammen Bauchmuskeln präsentierte. "Einen schönen Montag. Ich weiß nicht wirklich, was ich mit meinem Hut machen soll", schrieb er in die Bildunterschrift. Allerdings lässt sich dann doch erahnen, dass Jorge ein kurzes Höschen trägt.

Ob er diesen Schnappschuss auch seinen beiden "Let's Dance"-Jurykollegen geschickt hat? Mit Joachim Llambi (53) und Motsi Mabuse (37) ist er nämlich über eine WhatsApp-Gruppe verbunden: "Wir unterhalten uns über verschiedene Thematiken, insofern stehen wir eigentlich immer in Kontakt", erklärte Motsi im Promiflash-Interview.

Florian Ebener / Getty Images Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror

Anzeige

Instagram / jorgechicaswalk Jorge Gonzalez am Strand

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Die "Let's Dance"-Jury in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de