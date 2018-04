Im letzten Jahr feierte die beliebte RTL-Tanzshow Let's Dance ihr zehnjähriges Jubiläum. Auch in der diesjährigen elften Staffel sorgt das Format für wahres Qualitätsfernsehen im deutschen TV. Die Jury um den Halbspanier Joachim Llambi (53), den Kubaner Jorge Gonzalez (50) und die Südafrikanerin Motsi Mabuse (37) und die humorvolle Moderation von Daniel Hartwich (39) und Victoria Swarovski (24) sorgen immer wieder für einen enormen Unterhaltungsfaktor und gute Quoten. Getragen wird die Sendung aber vor allem auch durch die Vielfalt der kunterbunten Kostüme. Doch wer steckt eigentlich hinter den schicken Fummeln?

Von Glitzer und Glamour über schrill bis schräg: Sowohl die Moderatoren als auch die Juroren und vor allem aber die Tänzer und Promis sehen ausnahmslos in jeder Liveshow umwerfend aus. Und das jedes Jahr aufs Neue! Hinter der organisatorisch aufwendigen Meisterleistung steckt Katia Convents. Die Designerin ist bereits seit der ersten Staffel für die Bühnenoutfits verantwortlich. "Alles muss zusammenpassen", verriet sie gegenüber Gala. Mit einem 12- bis 14-köpfigen Team rackert sie bereits ab samstagmorgens in ihrem Atelier in Bonn bis zur nächsten Livesendung. 24 Kostüme werden pro Woche geschneidert. Dabei beansprucht eins 20 bis 30 Stunden.

Was sich die Kostümbildnerin wohl diese Woche gedacht hat? Immerhin scheint Victoria Swarovskis fliederfarbenes Origami-Kleid in der vierten Folge von "Let's Dance" nicht gerade auf die Begeisterung des Publikums zu stoßen. Dafür sahen die Tanzpaare wieder mal blendend aus. Und auch Motsi Mabuses ockerfarbenes Kleid sah hinreißend aus und bringt die werdende Mama zum Strahlen.

Katia Convents Katia Convents, Modedesignerin

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei "Let's Dance"

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi, "Let's Dance"-Jury

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de