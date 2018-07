Der Hacker-Angriff auf die Bachelorette-Boys geht in die nächste Runde! Die neue Staffel mit Rosenkavalierin Nadine Klein ist noch gar nicht gestartet und schon werden die ersten der 20 Junggesellen mit den Schattenseiten des öffentlichen Lebens konfrontiert. Seit Bekanntgabe der Identitäten der flirthungrigen Herren erfreuen sich diese selbstverständlich eines ordentlichen Follower-Zuwaches auf Social Media – doch das ruft auch Betrüger auf den Plan. Schon wieder wurde das Profil eines Bachelorette-Hotties gehackt!

Zuerst hatte es Dennis Zrener getroffen: Dem 25-jährigen Tourismuskaufmann war eine dubiose Mail von Betrügern zugespielt worden, die unter Forderung einer hohen Geldsumme seine Log-in-Daten verlangten oder mit der Veröffentlichung sensibler Informationen drohten. Dieses Schicksal ist nun auch Filip Pavlovic widerfahren, wie er im Interview mit Guten Morgen Deutschland berichtete: Weil er auf einen Mail-Link geklickt hatte, verlor er auf einmal jegliche Kontrolle über sein Profil. "Das war wirklich die Hölle, ein Tag, den ich nicht so noch mal erleben will. Es ist wirklich nur ein blöder Instagram-Account, aber es ist deiner. Man weiß ja auch nicht, was er da macht, will er zum Beispiel Frauen belästigen?", erklärte er bestürzt.

Tatsächlich löschten die Hacker Fotos und kontaktieren Follower des TV-Neulings. Auch sie forderten eine hohe Geldsumme und versuchten, von Filip alle restlichen Zugangsdaten zu seinem Account zu erpressen. Als sich der Hamburger dann an die Polizei wand, wurde er sehr enttäuscht: "Mir wurde gesagt, dass das öfter passiert." Inzwischen hat sich aber alles wieder zum Guten gewendet. Dank eines Freundes hat Filip wieder die volle Kontrolle über sein Profil – und wird in Zukunft sicher vorsichtiger sein.

Instagram / dennis_zrener Dennis Zrener, Bachelorette-Kandidat 2018

Instagram / filip_pavlovic1 Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, "Die Bachelorette"-Kandidat

