Mit diesen Zeilen überwältigt er seine Fans! Immer wieder begeistert Pietro Lombardi (26) seine Follower mit gefühlvollen Coverversionen auf Instagram. Die jüngste Darbietung des DSDS-Künstlers sorgt allerdings für einen ganz besonderen Gänsehautmoment – und das aus einem sehr tragischen Grund: Der Papa des kleinen Alessio (3) covert den Song "Changes" des am 18. Juni in Florida ermordeten US-Rappers XXXTentacion (✝20).

