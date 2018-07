Es ist so weit: Nadine Klein hat in diesem Jahr als Bachelorette die Rosen in der Hand. Doch will sie sich an ihrer Vorgängerin Jessica Paszka (28) ein Beispiel nehmen, oder lieber alles ganz anders machen? Das hat sie jetzt im Interview mit Promiflash ausgeplaudert: "Sie hatte viel mehr Erfahrung vor der Kamera. Ich werde natürlich auch nervös sein an der einen oder anderen Stelle. Ich bin ich und mache es auf meine Art und Weise und vergleiche mich weder mit Jessy noch mit Daniel." Noch Anfang des Jahres suchte sie bei Bachelor Daniel Völz (33) nach der großen Liebe.

