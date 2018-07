Läuten bei Menowin Fröhlich (30) und seiner Senay etwa schon bald die Hochzeitsglocken? Fans dürfte diese Entwicklung im Liebesleben des DSDS-Sängers überraschen. Schließlich trennten sich der Musiker und die Mutter seines Sohnes nach einem schlimmen Streit schon vor neun Monaten. Die Beziehung musste nicht nur Menowins mittlerweile überwundene Drogensucht, sondern auch eine Fehlgeburt verkraften. Anscheinend hat das Couple seine Tiefs überwunden – auf Social Media deutet nun sogar alles auf eine anstehende Heirat hin!

In seiner Instagram-Story zeigt der 30-Jährige aktuell allen, was ihm gerade wohl nicht aus dem Kopf geht: seine Senay! Der Schnappschuss zeigt ihn und die Brünette dicht beieinander – Frisuren und Klamotten verraten: Dieses Bild ist schon etwas älter. Wie alt klärt Menowin selbst auf: "Acht Jahre", schreibt er. Zusätzlich postet der Vierfach-Vater ein Pärchen-Selfie, auf dem der Charmbolzen der lächelnden Senay einen Kuss auf die Wange drückt. Verliebt kommentiert Menowin: "Egal wie hart, egal wie schwer. Unsere Liebe wird immer siegen". Besonders die verwendeten Hashtags "#FürImmer", "#Liebe" und besonders "#Heiraten" heizen die Gerüchte um eine mögliche Trauung der beiden an. Ob der "If You Stayed"-Interpret tatsächlich auf die Knie gegangen ist, löst er nicht auf.

Bei Menowin stehen aktuell alle Zeiger auf Neustart. Nach seiner erfolgreich beendeten Therapie wegen Kokainsucht versöhnte er sich sogar wieder mit seinen Brüdern. Zu seinen Verwandten hatte der TV-Star zuvor acht Jahre lang keinen Kontakt gehabt.

Instagram / menowin_official Sänger Menowin Fröhlich und Senay

Andreas Rentz/Getty Images Menowin Fröhlich auf der Bühne bei DSDS

Instagram / menowin_official Menowin Fröhlich mit seinen Brüdern Robert und Mario

