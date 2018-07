Er kann es jetzt schon kaum noch erwarten, seinen Nachwuchs endlich in den Händen zu halten. Vor rund einem Monat ließ Sasha (46) im Netz die Bombe platzen: Der Sänger und seine Frau Julia Röntgen werden im Herbst zum ersten Mal Eltern! Für das verliebte Paar die schönste Überraschung überhaupt. Aber wie genau hat Julia Sasha eigentlich von der süßen Neuigkeit erzählt?

Im Gala-Interview verriet der Papa in spe jetzt: "Wir haben ein Ritual: Wichtige Sachen erzählen wir uns morgens im Bett. Als ich ihr an dem Tag wie immer einen Kaffee gebracht habe, hat sie so komisch geguckt. Ich meinte: 'Was hast du denn?' Und sie: 'Ich bin schwanger!'" Vor lauter Glück seien dann sofort große Freudentränen geflossen – und zwar bei beiden! Auch Wochen später seien sie noch so gerührt gewesen, dass sie immer wieder von ihren Gefühlen übermannt worden und in Tränen ausgebrochen seien.

Seit drei Jahren sind der "If You Believe"-Interpret und Julia mittlerweile verheiratet und noch immer verliebt wie am ersten Tag. Kein Wunder, dass Sasha seiner Herzdame da auch im Kreißsaal nicht von der Seite weichen will. "Ich will auf jeden Fall dabei sein. Ich finde es toll, wenn ich mein Kind gleich auf den Arm nehmen kann", erklärte der Ex-The Voice Kids-Juror.

Instagram / sasha.music Julia Röntgen und Musiker Sasha

Instagram / sasha.music Sänger Sasha

Instagram / sasha.music Julia und Sasha im Sommerurlaub 2017

