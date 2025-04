Einschulung von Sohn macht Julia Röntgen und Sasha emotional

Julia Röntgen und ihr Ehemann Sasha (53), der durch Hits wie "If You Believe" bekannt wurde, stehen vor einem emotionalen Meilenstein: der Einschulung ihres Sohnes Otto. Das Paar hat in den letzten Jahren eine bewegte Zeit hinter sich, da sie mit Otto viel gereist sind – erst Anfang des Jahres tourten sie durch Asien. Nun beginnt für die kleine Familie ein neuer Lebensabschnitt, der besonders Julia mitnimmt, wie sie gegenüber Gala zugibt. "Ich habe bei jedem Mal, wo wir ins Flugzeug gestiegen sind, Rotz und Wasser geheult, weil ich wusste, es ist das letzte Mal Urlaub im Januar", gab sie zu und fügte witzelnd hinzu: "Und deswegen werden wir auswandern – am besten in ein Land, wo es keine Schulpflicht gibt."

Die Eltern gaben auch Einblicke in die Pläne ihres Sohnes. Otto, der jetzt seine Schullaufbahn startet, hat bereits mit seinen sechs Jahren konkrete Vorstellungen von seiner beruflichen Zukunft: Er möchte YouTuber werden. Papa Sasha nahm diese Ankündigung mit einem Augenzwinkern: "Wenn er jetzt schon damit anfängt, müssten wir wenigstens nicht mehr so lange arbeiten." Die beiden scheinen die Entwicklung ihres Sohnes mit einer Mischung aus Stolz und einer Prise Gelassenheit zu begleiten.

Sasha und Julia sind bereits seit 2011 ein Herz und eine Seele – 2015 gaben sie sich heimlich das Jawort, 2018 kam dann ihr Sohnemann Otto auf die Welt. Der Sänger war zu dem Zeitpunkt 46 und fühlte sich zunächst als Papa unsicher aufgrund seines Alters. Im Interview mit Bild erklärte er 2021: "Aber dann habe ich ganz viele Väter um mich herum gesehen, die noch ein paar Jährchen älter als ich sind und trotzdem noch ganz junge Babys am Start hatten. 50 ist das neue 35!"

Instagram / radiographia Sasha mit seiner Familie

Getty Images Sasha und Julia Röntgen im November 2019

