Ist an den Trennungsgerüchten rund um Liam Hemsworth (28) und Miley Cyrus (25) überhaupt etwas dran? Vor wenigen Tagen wurde gemunkelt, dass das Paar seine Hochzeit abgesagt hat. Ein offizielles Statement zu diesen Schlagzeilen gab es zwar noch immer nicht. Dafür postete der australische Leinwandstar am Donnerstag einen kurzen Clip in seiner Instagram-Story, auf dem die beiden total ausgelassen miteinander herumalbern. Das ist wohl seine Art zu sagen, dass zwischen ihm und seiner Miley alles in bester Ordnung ist.

