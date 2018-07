Was für ein Schock für alle Fans von Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28). Nachdem die Sängerin zuletzt alle Bilder auf Instagram löschte und damit die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung von ihrem Liebsten anheizte, bläst das Paar jetzt angeblich sogar seine Hochzeit ab. Laut OK! Australia hat es der ehemalige Disney-Star nämlich nicht eilig, unter die Haube zu kommen. Das wiederum soll den australischen Schauspieler zutiefst verletzt haben. Doch das On-Off-Paar hat in seiner langjährigen Beziehung schon so einige Krisen überstanden. Gut möglich, dass sie sich auch dieses Mal wieder zusammenraufen.

