Rote Karte für Frank Lampard! Der ehemalige englische Fußballstar und seine Frau Christine erwarten momentan ihr erstes gemeinsames Kind. Inzwischen ist die Moderatorin bereits im siebten Monat – doch das Geschlecht ihres Kindes wird bis zur Geburt ein Geheimnis bleiben: Das Paar möchte sich überraschen lassen und weiß deshalb selbst noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Über einen Namen haben sich die werdenden Eltern dennoch bereits Gedanken gemacht. Für Mama Christine steht allerdings fest: Ihr Baby bekommt keinen Fußballernamen!

Gegenüber Daily Star erzählte das TV-Gesicht nun: "Ihn oder sie nach einem Fußballer zu benennen, ist ein für alle Mal vom Tisch. Ich habe Frank gewarnt!" Nach zahlreichen Diskussionen habe sich die 39-Jährige mit ihrer Regel doch noch durchsetzen können. Um sich schneller auf einen Namen einigen zu können, sollen nun Franks Töchter aus erster Ehe, Luna (12) und Isla (11), helfen. Sie werden sich aber wohl hauptsächlich für Mädchennamen interessieren: Immerhin wünschen sich die zwei unbedingt noch ein Schwesterchen!

Bereits im September werden Frank und Christine ihren Sprössling willkommen heißen können. Bis dahin versucht die Neu-Mama, ihre Schwangerschaft noch in vollen Zügen zu genießen. Auch über Baby-Kilos macht sich die Nordirin in der Zwischenzeit keine Gedanken: "Mir ist total egal, ob ich zunehme. Hauptsache da drinnen ist alles in Ordnung!", lautete das entspannte Fazit der Schwangeren.

Getty Images / John Philipps Frank und Christine Lampard, London 2017

Instagram / franklampard Frank Lampard mit seiner Frau Christine und seinen zwei Töchtern

Instagram / franklampard Fußball-Star Frank Lampard mit seinen zwei Töchtern

