Im Mai hatten Christine Lampard und Gatte Frank bekannt gegeben, dass sie Nachwuchs erwarten. Zwar ist der ehemalige britische Kicker bereits Vater von zwei Töchtern, mit seiner Ehefrau ist es allerdings das erste gemeinsame Baby. Öffentlich gemacht hatte das Paar die freudige Neuigkeit damals über seine Social-Media-Kanäle. Genau auf die gleiche Weise ließen die zwei ihre Follower auch jetzt wieder an ihrem Leben teilhaben. Online verkündeten die Moderatorin und der ehemalige Profi-Sportler: Baby Nummer drei ist auf der Welt!

Genau genommen veröffentlichten die stolzen Eltern die Nachricht auf Instagram. Zu einem Foto von sich und Frank mit ihrem frischgebackenen Nachwuchs direkt aus dem Krankenhaus schrieb die Neu-Mama: "Lasst uns euch unser kleines Mädchen vorstellen: Patricia Charlotte Lampard. Wir sind so verliebt." Neben dem Namen des Neuankömmlings verriet Christine damit auch gleich das Geschlecht ihres Sprösslings: Papa Frank muss ab jetzt mit vier Frauen im Haushalt klarkommen.

Der Name des kleinen Mädchens hat eine ganz besondere Bedeutung. Franks dritte Tochter hört ab jetzt auf den gleichen Rufnamen wie seine Mutter. Pat Lampard, wie die Mama des einstigen Mittelfeldstars in Kurzform genannt worden war, war im Jahr 2008 mit nur 58 Jahren an einer schweren Lungenentzündung gestorben.

Instagram / franklampard Frank Lampard mit seiner Frau Christine und seinen zwei Töchtern

Getty Images / John Philipps Frank und Christine Lampard, London 2017

Instagram / franklampard Frank und Christine Lampard

